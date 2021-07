Neueröffnung: Galerie Werkstadt

Hilfe zur Selbsthilfe und vom Schlachthof nach Ettlingen.

Die Künstlerin Christel Fichtmüller ist die Galeristin der neuen Galerie Werkstadt Ettlingen. Im März eröffnet, bietet sie dort KünstlerInnen eine Plattform, mit Ausstellungen, aber auch Workshops und Kurse werden angeboten. Bis 9.9. sind in den Altstadt keramische Plastiken von Sabine Classen, Fotografien von Liviu Craciun sowie Bilder von Fichtmüller selbst zu sehen, die während ihrer Tätigkeit am Alten Schlachthof in Karlsruhe eine spezielle Technik aus Ruß und Tinte entwickelte. -rowa