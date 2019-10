Neueröffnung: Kunst- und Kulturhaus N6

Das Badische Malerdorf bekommt Räume im Erdgeschoss des alten Fachwerkhauses in der Niddastr. 6 für Kunstausstellungen und andere kulturelle Events.

Die harmonisch ineinander übergehenden Räume, frisch renoviert und ausgestattet, sollen in erster Linie als Galerie genutzt werden – so schließt sich eine in Grötzingen immer als schmerzlich empfundene Lücke. Aber auch für Lesungen, Musik, Theater oder Kleinkunst ist das N6 offen. Der Freundeskreis Badisches Malerdorf, der sich über sein gelungenes langjähriges Engagement freuen darf, ist federführend für das Jahresprogramm.

Für die erste Ausstellung des N6 (bis 15.12.) wurden Bilder der Künstlerinnen Natascha Brändli und Nicole Bellaire ausgewählt. Eine Klangperformance des Künstlers Klaus Gündchen umrahmt die Eröffnung. Am 12.+13.10. gibt es ab 15 Uhr ein buntes Programm mit Kindertheater der „Taschenspieler“ und einem Violinduo, zum Abschluss um 18 Uhr spielt ein Klarinette-Akkordeon-Duo.

Kunstinteressierte schauen am Sa, 12.10 um 18 Uhr vorbei, hier mit Führung durch Kunsthistorikerin Simone Dietz. Ebenfalls an diesem Wochenende wird, gleich nebenan, auch das restaurierte historische Grötzinger Rathaus wiedereröffnet. -rw