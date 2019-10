Neueröffnung: Kunstmarkt Boesner

Der Kunstmarkt Boesner öffnet seinen neuen Standort in Mühlburg.

Auf rund 2.500 Quadratmetern wird ein Vollsortiment an Künstlermaterialien, Bilderrahmen, Schul- und Galeriebedarf sowie ein Rahmenatelier mit eigener Werkstatt geboten. Mit dem Umzug ist auch eine einschneidende Änderung verbunden, denn bislang konnte man bei Boesner nur gewerblich einkaufen. Was bislang Profis vorbehalten war, gilt jetzt auch für Laien und Privatpersonen.

Seit dem Start vor über 30 Jahren in einem kleinen Laden in Bochum bietet der Experte für Künstlerbedarf alles, was zum Schaffen von Kunst nötig ist und das an mittlerweile 45 Standorten in ganz Europa.

Daher garantieren auch die neuen hellen Räume in der Daimlerstraße anregendes Stöbern in einer überwältigenden Produktauswahl für Künstler und alle anderen, die sich kreativ betätigen. Über 60.000 Artikel sind im Angebot, und wer bei so viel Inspiration durchschnaufen möchte, kann dies im Café in der gut sortierten Kunstbuchabteilung bei einer Tasse Kaffee oder Tee tun. -sk