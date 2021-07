Nix wie raus! Fahrrad – Kunst – Sommer

Der BBK im Künstlerhaus macht 2021 zum Fahrradsommer.

Gemeinsam mit PartnerInnen aus Kunst und Wissenschaft sowie Schüler- und Bürgerinitiativen organisiert der Bezirksverband Bildender KünstlerInnen eine stadtweite Ausstellung samt Rahmenprogramm, die sich rund ums Fahrrad dreht: Jeden Mittwoch macht die mobile Kochrad-Küche auf dem „Abendmarkt“ Station (16.30-19 Uhr); in Martin Hauges Drais Museum führt Uwe Mayer das auf seinem Kinderbuch „Die Laufmaschine“ beruhende „Kleine Fahrrad-Theater“ (So, 11.+25.7., 11 Uhr) auf; die Gedok-Performance „Fette die Kette“ (Sa, 17.7., 12 Uhr) erkundet den Kronenplatz und im „Toujours Kultur“-Open-Air-Kino der Kinemathek läuft „The Invisible Frame“ (So, 18.7., 22 Uhr, Altes Stadion).

Beim Speedpitch-Workshop (Do, 29.7., 16-19 Uhr, Künstlerhaus) im Rahmen des „Anstoß“-Festivals „Innenstadt L’oßt“ (Do, 29.7.-1.8.) wird mit Augmented-Sonic-Reality experimentiert; die „Poly Bike Unit“ (Fr, 30.7., 12-20 Uhr, Kronenplatz) lässt aus alten Fahrradteilen ein kolossales Upcycling-Kunstwerk zusammenschweißen. Vor dem Start der „Critical Mass“ (Fr, 30.7., 18 Uhr) widmen sich auch die Jubez-Werkstätten ganz dem Fahrrad, das Café Soli offeriert Erfrischungen und Stärkungen (14.30-19 Uhr, Kronenplatz). -pat