Nix wie raus! Fahrrad – Kunst – Sommer

In der Kunst spielt das Fahrrad nicht erst seit Duchamp oder Jean Tinguely eine wichtige Rolle.

Nach einem Jahr mit eingeschränktem Kulturprogramm soll 2021 zum Fahrradsommer werden: Das Künstlerhaus Karlsruhe organisiert gemeinsam mit PartnerInnen aus Kunst, Wissenschaft, Schülen- und Bürgerinitiativen (Fridays For Future; Scientists For Future, der HsKA-Fachbereich Verkehrsökologie, die Gedok, der Verein Lastenkarle, der AK Fahrrad Campus des KIT, das Kochrad, die Kunstakademie, die HfG , Critical Mass, der ADFC, das Stadtmuseum, das Verkehrsmuseum, das Drais Museum und die Kinemathek) ein Ausstellungsprojekt mit großem Rahmenprogramm. Präsentiert werden künstlerische Werke, die sich mit dem Fahrrad auseinandersetzen.

Neben klassischen Genres Bildender Kunst liegt ein Schwerpunkt auf der Entwicklung performativer und medienkünstlerischer Arbeiten im öffentlichen Raum, ausgehend von Rad und Bewegung. Mit einer Ausschreibung an alle Karlsruher Künstler wird das Künstlerhaus zur Plattform, die zwei Aspekte Karlsruhes – Fahrrad-Stadt und Medienkunst-Stadt – verbindet.

Alle Künstler der Fahrradstadt Karlsruhe sind eingeladen, einen Beitrag zu leisten für eine Radschau aus Kunstwerken, eine Kunstausstellung auf und aus Rädern. Alle künstlerischen Techniken sind erlaubt. Vorschläge für Performances oder Aktionen im öffentlichen Raum sind sehr willkommen. Am 30.7. steht zur Finissage eine Teilnahme an der „Critical Mass“ durch Karlsruhe auf dem Programm, das auch andere Aktionen und Vorträge umfasst. Initiativen in Karlsruhe sind aufgerufen, sich nach mit eigenen Projekten am Veranstaltungsprogramm zu beteiligen.

Eingereicht werden können bis zu drei Arbeiten oder Projektskizzen in digitaler Form als PDF (max. drei MB). Auch kollektive Arbeiten oder die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern sind erwünscht, Kontakte werden auf Anfrage vermittelt. Zur Jurierung einzureichen ist eine Beschreibung der Arbeit (max. 2.000 Zeichen) plus Abbildungen oder Skizzen (max. drei Seiten) sowie ein knapper künstlerischer Lebenslauf mit kurzem Portfolio (max. drei Seiten) des Künstlers als PDF.

Die Bewerbungsunterlagen sollen die Arbeit in Umfang und Idee klar beschreiben. Die Datei darf nicht größer sein als fünf MB und wird bis 28.2. per E-Mail mit dem Betreff „Einreichung Nix wie raus“ an Lisa Bergmann (lisabergmann27@gmail.com) gesendet. Die Auswahl der Arbeiten trifft eine Expertenjury. Die ausgewählten Künstler werden bis 31.3. über ihre Teilnahme benachrichtigt. -ps/pat