Nottingham & Rumänien

Im Rahmen von 50 Jahre Städtepartnerschaft stehen sich Arbeiten von Debbie Barber, Sarah Burton, Katie Lowe (Keramik) sowie Jayne Childs und Laura Mabbutt (Textil) aus Nottingham, Keramik von Jutta Becker, Karin Flurer-Brünger und Christine Hitzblech oder Textilarbeiten von Helga Weilacher-Stieler gegenüber.

Im September präsentieren dann – kuratiert von der Bildhauerin Katalin Moldvay – Künstlerinnen aus Sathmar in Siebenbürgen neue Arbeiten. Orsolya Láng zeigt ihre Diplomarbeit mit dem Titel „Nach der Saison“. Darin geht es um Menschen, die so lange Elemente der Landschaft sind, bis sich ihre Blicke treffen. Lola Berciu vermittelt in ihren abstrakten Landschaften Anzeichen von realistischen Elementen, Gabriela Királys zeigt monochrome Malerei und Timea Mitroi Zeichnungen. -rw/asm