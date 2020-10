Oberrheinischer Kunstpreis 2020

Der „Oberrheinische Kunstpreis Offenburg“ 2020 geht an Peter Bosshart.

Der 1966 geborene Maler lebt und arbeitet in Efringen-Kirchen im Landkreis Lörrach und studierte u.a. bei Martin Kippenberger und Thomas Bayrle an der Frankfurter Städelschule. Seine kraftvollen Bilder zeigen Figuren und alltäglich Gesehenes, verarbeiten aber auch Träume und Wortspiele. Oft ist nur ein einzelnes Motiv zu sehen, manchmal stark vergrößert.

Auch in der Auswahl der Farben gibt sich Bosshart reduziert und weckt damit eine umso größere Lust am Fabulieren eigener Erzählungen. Die Mittel der Ironie, der Über- und Untertreibung und der Collage dienen dem Maler dazu, über das reine Abbild realer Umstände hinauszugehen. Mit dem Preis ist eine Ausstellung in der Städtischen Galerie mit Katalog verbunden. -fd