Ole Scheeren – Spaces Of Life

Swimmingpools, Fitnessstudio, Tennisplätze, Basketballfeld, Spielplätze, Karaokeräume, Billardtische.

Was klingt wie ein Ferienparadies ist die Ausstattung eines der „Gebäude des Jahres“ 2014. Entwickelt hat es Ole Scheeren. In Singapur stehen die als Hexagon angeordneten, faszinierend verschachtelten Wohnblöcke mit ihren acht Innenhöfen und Freizeitanlagen. Der in Karlsruhe geborene Scheeren denkt Bauen und Leben zusammen, er schafft „Spaces Of Life“. Architektur ist für Scheeren ein Organismus, der eng mit dem Leben verflochten ist.

Getreu seinem Motto „Form Follows Fiction“ reflektieren und aktivieren seine Bauwerke die Fantasien und Emotionen der Menschen, für die sie gebaut wurden. Peter Weibel bezeichnet sie als „Ergebnis einer intensiven experimentellen, urbanen Feldforschung“. In den Lichthöfen des ZKM findet die Ausstellung der Arbeit von Scheeren einen architektonischen Partner auf Augenhöhe. -fd