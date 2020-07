Onlinerundgang Kunstakademie Stuttgart 2020

Auch wenn die Museen und Galerien wieder offen sind, so ist ein Rundgang an einer Kunsthochschule noch mal etwas anders.

Als Jahreshighlight lebt er vom Trubel der Vielen, die sich in kurzer Zeit um die nur wenige Tage ausgestellten Arbeiten tummeln. Abstandsregeln ausgeschlossen. An den beiden Karlsruher Kunsthochschulen (Kunstakademie/Hochschule für Gestaltung) hofft man auf bessere Zeiten im Herbst und verlegt den jeweils für Juli geplanten Rundgang ins Wintersemester; die genauen Daten stehen noch nicht fest.

Stimmt aber nicht zu 100 Prozent: In den Glashäusern des wiedereröffneten Botanischen Gartens stellen Studierende der Kunstakademie eigens für die Räume geschaffene Werke unter dem Projekttitel „Ouroboros“ über den Sommer aus. Der Akademie-Absolvent Stefan Wäldele wurde derweil mit dem „Kalinowski-Preis“ 2020 ausgezeichnet. Seine Arbeiten verraten archäologischen Entdeckergeist und handeln von Kommunikation zwischen dem Individuum, der Gesellschaft und deren Vergangenheit. Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart indes hat sich zu einem Onlinerundgang entschieden, der vom 17. bis 19.7. stattfindet unter rundgang.abk.live.

Studierende des Kommunikationsdesigns aus der Klasse von Prof. Uli Clauss erarbeiteten das digitale Konzept. Aus Performances, filmischen Arbeiten, Seminarprojekten von Architektur über Design bis zur Kunst sowie künstlerischen Experimenten wird eine gemeinsame, virtuelle und interaktive Schau in 360 Grad. Hinzu kommen einzelne Satelliten im Stadtraum. So sind im Württembergischen Kunstverein, auf öffentlichen Plakatwänden sowie auf Balkonen und in Fenstern studentischer Wohnungen Arbeiten zu sehen, die einem Semester digitaler Lehre entsprangen. Online-Eröffnung ist am Fr, 17.7. um 19 Uhr, inkl. Liveprogramm und virtueller Führungen. Unser Foto zeigt eine aktuelle Arbeit an der Fassade der Kunstakademie der auch in Karlsruhe bestens bekannten jungen Künstlerin Marie Lienhard -fd