Mit einer Atemmaske steigt Ophelia unter Wasser und versucht, einen Text zu rezitieren.

Künstlerin Nadja Verena Marcin gibt die Ophelia, der Text über die menschliche Wahrnehmung, den sie zu sprechen versucht, stammt von Daniil Kharms. Marcin reflektiert die vom Menschen verursachte Zerstörung der Natur. Dabei werden Bezüge zu Kunst, Literatur und Wissenschaft hergestellt. Zu sehen ist die Aufzeichnung der interdisziplinären Performance, die live im Schauwerk aufgeführt wurde. Sie war bereits in Miami, New York, San Francisco, Köln, Santa Cruz (Bolivien) und Rom zu Gast; im Anschluss folgen Stationen in London und Berlin. Parallel sind die Ausstellungen „Lichtempfindlich 2. Fotografie aus der Sammlung Schaufler“ (bis 6.1.2020) und „Heimvorteil. Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler“ (bis 30.6.) zu sehen. -sk