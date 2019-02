Das Schauwerk Sindelfingen zeigt zum ersten Mal die Performance „Ophelia“ der Künstlerin Nadja Verena Marcin (geb. 1982) und stellt sich damit in eine große Reihe.

Die Performance war bereits in Miami, New York, San Francisco, Köln, Santa Cruz und Rom zu sehen; im Anschluss an die Schau folgen Stationen in London und Berlin. Marcin hat eine interdisziplinäre Performance entwickelt, die sowohl als Live-Aktion als auch, im Anschluss, als Videoinstallation präsentiert wird. Sie reflektiert die vom Menschen verursachte Zerstörung der Natur.

Dabei werden Bezüge zu Kunst, Literatur und Wissenschaft hergestellt. Die Performance selbst ist spektakulär: Mit einer Atemmaske ausgestattet und Ophelias Kleid tragend wird Marcin in ein Aquarium steigen. Unter Wasser versucht sie, den Text „The Werld“ von Daniil Kharms über die menschliche Wahrnehmung zu zitieren.Parallel sind die Ausstellungen „Lichtempfindlich 2. Fotografie aus der Sammlung Schaufler“ (bis 6.1.2020) und „Heimvorteil. Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler“ (bis 30.6.) zu sehen. -sk