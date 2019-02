Ost trifft West

Die spektakuläre Sammlung von Prinz und Prinzessin Sadruddin Aga Khan mit u.a. Necessaires, Zigarettenetuis und Uhren ist erstmals vollzählig in Europa zu sehen.

Ihre überbordenden Motive und Farben, die in klare Formen und kühle Materialien gebracht wurden, sind herausragende Zeugnisse und Glanzstücke des Art déco und stammen aus den Werkstätten der besten Pariser Juweliere wie Cartier, Van Cleef & Arpels oder Boucheron. Am So, 17.2. und dem letzten Ausstellungstag, So, 3.3. finden jeweils um 15 Uhr Führungen mit Kurzvortrag von Chris Gerbing statt. Bei Thames & Hudson in New York ist ein prächtiger Band über die Sammlung erschienen, der für 49 Euro im Museumsshop erhältlich ist. -rw