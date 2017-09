Vor allem für seine Kirchenbauten ist der Architekt Otto Bartning berühmt (in Karlsruhe auch für das Franz-­Rohde-Haus).

Geboren 1883 in Karlsruhe, baute er Kirchen in Essen, machte einen aufsehenerregenden, weil expressionistischen Entwurf einer Sternkirche 1922, es folgten eine Stahlkirche in Köln und die Markuskirche in Karlsruhe. Nach dem Krieg entwarf er drei Typen von Notkirchen, von denen über 43 gebaut wurden.

Die Ausstellung zeigt mit Zeichnungen, Fotos und Modellen seine Entwürfe und auch seine theoretischen Überlegungen. Ein Symposium am 20.9. wird ihn näher beleuchten, es diskutieren u.a. Gerhard Kabierske vom saai sowie Meinrad v. Engelberg und Sandra Wagner-Conzelmann von der Uni Darmstadt. -gp