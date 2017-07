Im Juli eröffnet die Städtische Galerie eine umfangreiche Werkschau des Architekten Otto Bartning.

Er gilt als Architekt einer sozialen Moderne, der einen enormen Beitrag leistete, den protestantischen Kirchenbau sowie Siedlungs- und Sozialbauten zu reformieren. Entgegen einem bis dahin gängigen Historismus verwendete er innovative Formen und Materialien und fixierte seine Ansätze auch in theoretischen Schriften.

In Karlsruhe sind von ihm noch heute u.a. die Markuskirche in der Weststadt, die Evangelische Stadtkirche am Marktplatz oder die Thomaskirche in Grünwinkel zu finden. Die Städtische Galerie zeigt das facettenreiche Werk anhand von Original-Zeichnungen, Fotografien und Architekturmodellen. -hub