Zum 125. Geburtstag von Otto Dix und dem 500-jährigen Bestehens des Isenheimer Altars läuft noch bis 30.1. die Ausstellung „Otto Dix – Der Isenheimer Altar“.

Es ist die erste große Dix-Retrospektive in Frankreich seit fast 15 Jahren mit über 100 Werken und vielen Leihgaben großer Museen, auch wenn das Musée Unterlinden eine der größten Werkgruppen von Otto Dix in Frankreich besitzt, der dem breiten Publikum in Frankreich weitgehend unbekannt ist.

Zahlreiche Bezüge, Zitate und Neuinterpretationen von Grünewalds weltberühmten Tafeln im Musée Unterlinden zeigen, dass kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts derart empfänglich für den Flügelaltar war wie Dix. -rw