„Out Of Office“ - die gängige Abwesenheitsnotiz ist mittlerweile zur Floskel des E-Mail-Zeitalters geworden.

Hier betitelt sie passend diese Ausstellung, in der Künstler das Büro als vielseitige Fundgrube und ästhetisches Zentrum begreifen. Analoge Hilfsmittel werden auf ihren visuellen Wert geprüft und auf der Schreibtisch-Prärie neu inszeniert. Bürokratische Vorgänge, wie Ordnen, Sortieren und Verwalten werden bis ins Absurde getätigt und ironisieren so Arbeit in regulierten Abläufen.

Thematisiert wird mit Malerei, Installation, Video und Fotografie die Büro-Welt und ihre ästhetische Seite, für man in der täglichen Routine meist blind ist. Parallel zur Ausstellung ist weiterhin die Schau „Flüge ins Paradies“ mit Linolschnitten von Johannes Hewel zu sehen, in der Symbole und fremdartige Zeichen als Reliquien langer Reisen festgehalten wurden. -hju