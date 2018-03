Outside Art

Im Ausstellungsprojekt von Christina Griebel begegnen sich 14 wohnungslose Frauen, die Kontakt zum Taff haben, und acht Studenten der Kunstakademie Karlsruhe, um miteinander und/oder übereinander in unterschiedlichen künstlerischen Medien an gemeinsamen Fragen zu arbeiten.

Was bedeutet es, draußen zu sein? Was habe ich immer dabei? Wie kann ich am Leben teilhaben, wie kann ich Spuren hinterlassen? Wohnungslose Frauen wissen mehr als genug darüber aus eigener Erfahrung, Kunststudenten hingegen wissen, wie man eine Erfahrung sichtbar machen kann, und sie kennen das System Kunst, das über Exklusionsmechanismen funktioniert. Alle zusammen wissen danach mehr. -pm