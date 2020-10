Perfekter Zustand! Ein körperloser Kuchen in einer Bowle

Gin Bahc, Katarina Baumann und Judith Milz reden miteinander.

Über Kunst, die Arbeit daran, die Prozesse, die dabei geschehen. Aber (und das ist ein sanftes Aber): kein Gegensatz, auch über die Fragen, die ihre Kunst speisen. Fragen, die sich aus Beobachtungen des Alltags, des Nebensächlichen, des Allgegenwärtigen, der Psychologie der Gegenwart ergeben. Überraschend oft finden die drei Künstlerinnen dabei dieselben Antworten. Die Arbeiten ihrer Gruppenausstellung bedienen sich unterschiedlicher Mittel und stehen doch in vertrauter Korrelation zueinander. Form nehmen sie in installativen Objekten an, die zum Ausgang für performative Momente werden. -fd