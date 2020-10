An Heiligabend des vergangenen Jahres feierte Pierre Soulages seinen 100. Geburtstag.

Das Louvre widmete dem bekanntesten lebenden Künstler Frankreichs eine eigene Ausstellung. Noch immer ist Soulages voller künstlerischer Energie aktiv. Die Retrospektive in Baden-Baden führt seine Werke zurück in das Land, in dem nach eigener Aussage alles begann. Mit einer Wanderausstellung „Französische abstrakte Malerei“ machte er dort nach dem Zweiten Weltkrieg auf sich aufmerksam. Als einziger Künstler war er bei allen drei ersten Ausgaben der „Documenta“ vertreten.

Von Seltenheitswert sind die frühen Arbeiten auf Papier, entstanden von 1946 bis ’48, die schon damals seine Experimentierfreudigkeit mit Materialien wie Walnussbeizen oder Teer bekundeten. Es folgte eine Phase großformatiger Arbeiten, die das für ihn so wichtige Schwarz mit dem behutsamen Einsatz von Farbe (und Weiß) ergänzten. Ab ’79 prägte Soulanges den eigenen Begriff „Outrenoir“, „Jenseits von Schwarz“, womit er seinen lebenslangen Versuch beschreibt, das Verhältnis von Schwarz und Licht und deren beider Vielfalt in immer neuen Konstellationen herauszuarbeiten. -fd