Mit einer Ausstellungspremiere feiert die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe ihr 25. Jubiläum.

Unter dem Titel „Postmasters. MeisterschülerInnen der Kunstakademie Karlsruhe zu Gast“ zeigen 13 junge Künstler Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik und Bildhauerei und geben damit einen spannenden und erfrischenden Einblick in neueste Positionen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, die seit 1.9. in Nachfolge des mit Ende des Sommersemesters in den Ruhestand gewechselten Rektors Ernst Caramelle vom Professor für Bildhauerei Harald Klingelhöller geleitet wird.

Es stellen aus: Gin Bahc, Johannes Bierlein, Jorinde Fischer, Tatjana Gaer, Lukas Giesler, Peco Kawashima, Nina Laaf, Maximilian Lanzl, Christian Patruno, Martin Pöll, Nathalie und Alexander Suvorov-Franz sowie Hailin Wang. -pat