In Prekärotopia leben Speaker, Poupée und Trickster zwischen Tanzeinlage und Abrissbirne.

Prekariat, Rotation und Utopie liegen so nahe beieinander wie Möglichkeit und Unmöglichkeit. Alles, jeder und jede könnte auch ganz anders sein, so die Quintessenz – wenn es denn eine gibt. Beate Engl, Leonie Felle und Franka Kaßner verhandeln in ihrem zeitgenössisch-unorthodoxen Singspiel die Definition von Solidarität in einer Gemeinschaft und die Wirkung politischen Handelns.

Ihre Charaktere zittern hin und her zwischen individualistischer Vereinzelung und solidarischer Euphorie gegen die bestehenden Bedingungen und entwickeln sich im Laufe des Stücks aufeinander zu und aneinander vorbei. Die drei Künstlerinnen haben dafür eigene Songs vom Chanson bis zum Punk geschrieben. Im Alfons-Kern-Turm, direkt gegenüber des Kreativzentrums Emma, errichten sie ein Universum aus Skulpturen, Instrumenten, Kostümen, Liedern und Videos, das installativ funktioniert und begehbar ist. -fd