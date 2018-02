„Pretty On Pink“ verlängert

Grau fällt auf durch Zurückhaltung.

In „Pretty On Pink“ rückt es in allen Nuancen zwischen Weiß und Schwarz in den Vordergrund. Pink ist schrill, verlangt Aufmerksamkeit und steht daher selten im Hintergrund. In der Pforzheimer Schmuckausstellung gibt die dominante Farbe jedoch dem dezenten Grau zeitgenössischer Galanterie den Vortritt.

Die Arbeiten von Ramón Puig Cuyàs, Katja Prins, Ruudt Peters und weiteren Künstlern wirken in der zarten Farbgebung zurückhaltend, sind aber in ihrer edlen Form und ruhigen Ausstrahlung auf dem purpurnen Teppich der Vitrinen einmalig in Szene gesetzt. Die Ausstellung wurde bis Ostermontag, 2.4. verlängert. -hju