Produzentengalerie 20. Juni: Atelierfest 2020

Wenn sich die Kunstmessehallen schließen, gehen in der Galerie 20. Juni die Ateliertüren auf, hinter denen die Produzenten ihr ausgelassenes Künstlerfest feiern.

Bei Wein und Delikatessen bietet sich Gelegenheit zur unmittelbaren Begegnung mit den Local Heroes aus der Douglasstraße, die ihre „Primart“-Präsentation vielversprechend anpreisen: „Michael Thomas eröffnet den Reigen und zeigt u.a., mit welcher ästhetischen Eleganz das Leben die anmutigsten spiralen Formen in die grob hölzernen Objekte des Alltags schraubt. Martin Krieglstein (der seine Anzeige in dieser Ausgabe wie immer großformatig gemalt hat! Anm. d. Red.) scheucht die chinesische Ratte des Jahres in allen Richtungen über leuchtend rote Malgründe. Der mit der Galerie seit den ersten Stunden freundschaftlich verbundene Designer Wolf Herz holt aus jahrhundertealten Fachwerkbalken heraus, was seit Holzes’ Gedenken darin verborgen war. Über allem lässt Angela Krieglstein den schönsten Mond aufgehen und versetzt den romantischen Betrachter in galaktische Entrücktheit.“

Für die beim Atelierfest obligatorische Musik sorgen Sängerin Naomi und der auf Tasten- und Saiteninstrumenten begleitende Norbert, die nach einem eröffnenden „Chaka Khan“-Titel intuitiv entscheiden, welches Stück aus ihrem reichen Repertoire als nächstes erklingt. -pat