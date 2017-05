Beim „Project 50/50“ ist der Name Programm.

Die Hälfte des Erlöses geht bei diesem Ausstellungsprojekt in ein wechselndes Hilfsprojekt. Im Vorfeld des vor vier Jahren ins Leben gerufenen Formats lernten sich die Zettzwo-Künstler kennen; seither haben sie in Westafrika, Indien und im Himalaya Menschen unterstützt. In diesem Jahr sind die Nutznießer Kinder in Kuba: Eine Kunstschule in der Weltkulturerbe-Stadt Cienfuegos auf Kuba wird in ihrer Arbeit gefördert. -ChG