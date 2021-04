Projektraum Pool & Nordbeckenateliers: Offener Brief an die Stadt

Der Projektraum Pool und die Nordbeckenateliers fürchten um ihre Räume und richten sich daher mit einem offenen Brief an OB Frank Mentrup.





Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind eine Gruppe von zwölf KünstlerInnen und AkademieabsolventInnen, welche im Industriegebiet Rheinhafen eine alte Lagerhalle gemietet haben. Seit 2011 gibt es die „Nordbeckenateliers“ und 2015 kam, im 1. OG des Gebäudes, der „Projektraum Pool“ hinzu. Wir sind aktuell auch von der infrastrukturellen Schieflage der freischaffenden Kulturszene betroffen und möchten gerne mit Hilfe dieses Briefes für den Erhalt des Atelierhauses werben.

Unser Vermieter verstarb letztes Jahr im hohen Alter und vererbte das Grundstück. Nun hat es sich ergeben, dass das gesamte Grundstück zum Verkauf steht, was die Zukunft unserer Ateliers und Veranstaltungen gefährdet.

Die Ateliers waren in den vergangenen Jahren immer eine Anlaufstelle für AbsolventInnen der AdbK Karlsruhe. Seit der Gründung im Jahre 2011 fanden dort über dreißig KünstlerInnen der Akademie ein neues Atelier. Es gibt eine Fotowerkstatt, eine Keramikwerkstatt und eine Druckwerkstatt, einen Proberaum und Ateliers für BildhauerInnen und MalerInnen. Vom Rohbau aus wurde das Gebäude von uns dafür nutzbar gemacht.

Über unsere Arbeitsplätze hinaus haben wir unsere Türen regelmäßig dem Karlsruher Publikum geöffnet. Hierzu wurden International und Regional KünstlerInnen eingeladen, ihre Arbeit zu präsentieren. In diesem Rahmen haben wir immer den Austausch auswärtiger KünstlerInnen und der lokalen Szene gesucht. Der Rahmen der Veranstaltungen hat sich ständig erweitert. So gab es neben Ausstellungen auch Konzerte, Lesungen, eine Performance-Reihe und Podiumsdiskussionen. Auch ein Familientag durfte nicht fehlen. Bei unserem alljährlichen Sommerfest „Nordbeckenfestival“, gab es über eine Woche ein Programm unterschiedlichster Inhalte. An den besten Tagen konnten wir vierstellige Besucherzahlen vermerken. Im Anhang befindet sich dazu eine Präsentation unserer Veranstaltungen.

Wir möchten in aller Dringlichkeit darauf hinweisen, dass ein AUS für dieses Haus das Ende eines großen Gruppenateliers und zweier Ausstellungsflächen bedeutet. Städtische Ateliers gibt es für eine Stadt, welche zwei Kunsthochschulen beheimatet, spärlich. Die Karlsruher Kulturszene leidet sowieso schon unter den durch die Pandemie erschwerten Bedingungen. Eine Schließung der Nordbeckenateliers wäre ein trauriges Zeichen. Auch wenn die Stadtverwaltung Pläne für neue Areale und Räumlichkeiten hat, fordern wir sie explizit auf auch bestehende Strukturen und Einrichtungen zu erhalten.

Wir würden uns über eine Zusammenarbeit mit der Stadt freuen, vor allem, da wir auf dem Gelände ein enormes Entwicklungspotential sehen, welches noch nicht ausgeschöpft ist. Die Nordbeckenateliers und das Nordbeckenfestival sind vielen BewohnerInnen Karlsruhes ein Begriff. Besucher konnten wir auch überregional anlocken und begeistern.

Wir hoffen, dass Sie, als Vertreter der Stadt Karlsruhes, uns bei unserem Kampf um unser Atelierhaus unterstützten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet

Bastian Börsig

Thomas Dawidowski

Alex Feuerstein

Lea Gocht

Ulrich Okujeni

Natalie Ostermaier

Nemanja Sarbajic

Miriam Schmitz

Alexander Suvoraz-Franz

Natalie Suvoraz-Franz

Johanna Wagner

Constanze Zacharias

Jonathan Zacharias