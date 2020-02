Natur und Kosmos, spirituelle Ansätze, persönliche Erfahrungen und kulturgeschichtliche Aspekte.

In der Kunst der Quilts finden sich so viele inhaltliche Ansätze wie in der Kunst überhaupt. Sogar rein abstrakte Werke sind immer wieder zu sehen, vor allem in der europäischen Quiltart, während US-amerikanische Quilts eher gegenständliche Motive und Kompositionen zeigen. Eine Ursache hierfür mag sein, dass in den USA die Tradition des Quiltens kontinuierlich über die Jahrhunderte Bestand hatte, während sie in Europa eine Zäsur erlitt und erst in den 1970er Jahren eine Wiedergeburt erfuhr.

Dadurch konnten und können die europäischen Quiltkünstlerinnen freier mit dem Medium umgehen. In einer vom SAQA Inc. (Studio Art Quilt Associates) organisierten Schau werden jetzt Quilts aus Deutschland mit Arbeiten aus Übersee und Ostasien kombiniert. Dabei beschränken sich einige amerikanische Quilts auf den Grundton Weiß, während eine japanische Künstlerin sehr farbenfrohe und technisch außergewöhnliche Objekte zeigt.