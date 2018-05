Radel ins Museum 2018

Von Germersheim bis Bad Bergzabern gibt es mehr Museen als man zunächst annehmen mag.

Ihre Vielfalt zu entdecken, dazu lädt der „Tag der offenen Museen“ (So, 6.5.) ein. Dann öffnen über 20 Häuser in 17 Gemeinden ihre Tore – bei freiem Eintritt. Das (freiwillige) Tagesmotto lautet: „Radel ins Museum!“ Einige der Museen auf der Route befinden sich in Germersheim: Dies reicht vom Deutschen Straßenmuseum über das Stadt- und Festungsmuseum bis zum Deutschen Straßenmuseum und dem Atelier- und Skulpturen-Museum Prof. Deutsch.

Eine zweistündige Stadt- und Festungsführung durch Germersheim startet um 14 Uhr am Weißenburger Tor. Tier- und Umweltthemen widmen sich das Storchenzentrum Bornheim, das Viehstrichmuseum in Wörth-Schaidt kooperiert mit dem Nabu, in Neupotz legt das Römerschiff Lusoria Rhenana ab, in Neuburg thematisieren Rheinaue- sowie das Schifffahrtsmuseum über den großen Strom.

Im Heimatmuseum Laurentiushof in Wörth-Büchelberg wird der uralte Brot-Backofen angeworfen und handgesponnene Wolle zum Nassfilzen freigegeben. Derweil lässt sich an den historischen Seilereimaschinen im Rohrbacher Dorfmuseum „Pfiesterhaus“ ein eigener Strick drehen. -fd