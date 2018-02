Räume der Anderen Part I

Raum ist für den Menschen existentiell.

Von Anbeginn seines Lebens umgibt ihn Raum wie eine zweite Haut; er bewegt sich in ihm und definiert sich durch ihn. Jeder Raum erweckt subjektive Empfindungen: immer anders, immer neu. Was ist ein Raum? Die Frage ist so alt wie Wissenschaft und Philosophie. Aber: Es gibt keine eindeutige Antwort. Wir können den Raum vermessen, aber er bleibt unbegreiflich.

„Räume der Anderen“ in Landau präsentiert in zwei Ausstellungen und mit 16 künstlerischen Positionen von Malerei, Skulptur über Fotografie bis zur Videoinstallation unterschiedliche Annäherungsversuche an die Wahrnehmung des Raumes. Unter den Künstlern sind Jochen Hein mit stillen Parkräumen, Edite Grinberga mit gemalten Raumpoesien, Isa Dahl zeigt verworrene florale Knäuelstrukturen und Marina Sailer phantasievolle Zimmervisionen.

Ab 23.3., 19 Uhr (Vernissage), folgt der zweite Teil der Ausstellung, in der die Frage des Raumes in Harmonie mit der Museumsarchitektur weitere vielschichtige Erfahrungen verspricht. -hju