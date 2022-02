Auf den hypnotischen Song der australischen Psychedelic-Rock-Band King Gizzard & The Lizard Wizard bezieht sich der Titel dieser Ausstelllung.

In „Rattlesnake“ geht es um eine besondere Spezies und das Lebensgefühl, endlich mal wieder einen Gig haben zu können – womit der Link zur Pandemie hergestellt ist.

Und so präsentieren die neun inzwischen in Berlin, München, Nürnberg und Stuttgart, aber auch Karlsruhe lebenden und arbeitenden KünstlerInnen Lorenz Bögle, Sascha Brosamer, Adam Cmiel, Kai Fischer, Heidi Herzig, Robert Loos, Maximilian Martinez, Sanna Reitz und Franziska Wolff mit Malerei, Zeichnung, Skulptur, Installation und der einen oder anderen Überraschung an ihrem ehemaligen Studienort einen Querschnitt durch die zeitgenössische Kunst. -pat