Religionen kennenlernen

Was fremd ist, wirkt manchmal bedrohlich.

Da hilft vor allem eines: das Kennenlernen! Zwischen den Religionen will eine Veranstaltungsreihe vermitteln; unter dem Motto „Warm ums Herz“ erzählen Bahá’í, Buddhisten, Christen, Hindus, Juden und Muslime hier persönliche Geschichten darüber, wie sie ihren Glauben im Alltag leben. Der 21.5. widmet sich der Frage nach dem Leben und dem Danach, und am 29.5. wird der „Neuanfang“ gefeiert, denn in den Frühling fallen so verschiedene Feste wie Pfingsten, Pessach, das Bahá‘í-Fest Ridván, das hinduistische Holi und heuer auch das Ende des Ramadan.

Um die „Heimat“, die man an einem Ort, in einem Land oder einer Glaubensrichtung finden kann, geht es schließlich am 6.6. bei der letzten Veranstaltung. Noch ein paar Tage länger, bis zum 10.6., ist Renate Schweizers begleitende Ausstellung in der Krypta der Stadtkirche zu sehen. -rw