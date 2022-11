Résonance(s) 2022

Die „Résonance(s)“ gelten nach neun erfolgreichen Ausgaben.

Vergangenes Jahr waren 20.000 Menschen zu Gast – als Aushängeschild unter den Messen für Kunsthandwerk und Design in Frankreich. Sie richtet sich seit jeher nicht nur an professionelle KäuferInnen und Sammler, sondern auch an alle, die den Charme des Handgemachten zu schätzen wissen. Weihnachten mitsamt Geschenkesuche rückt schließlich auch näher... Gestalterischer Mut, Originalität, Formgefühl und Kreativität waren die Kriterien, anhand derer die Jury die 180 Gestalter für die Messe ausgewählt hat.

Sie zeigen Arbeiten aus den Bereichen Mode, Möbel, Dekoration, Schmuck, Skulpturen, Grafik und Tischkultur, im Spannungsfeld zwischen traditionellem Handwerk und technischer Innovation. Ehrengast ist der Straßburger Modeschöpfer Manfred Thierry Mugler. Thema einer gesonderten Gemeinschaftsausstellung ist „Bottle Collect(s)“. Es geht um die Flasche und was sie für einen ökologischen und respektvollen Umgang mit der Umwelt bedeutet. Im Rahmenprogramm gibt es Filme, Vorträge und Werkstätten für Kinder. -fd