Respektive Peter Weibel

Kunst & Design // Tagestipp vom 26.09.2019

Nein, die UND ist nicht auf den Hund gekommen, aber der Name ist natürlich extragenial. : Ende September findet mit zahlreichen KünstlerInnen auch aus Karlsruhe das Kooperationsfestival der alternativen Kunstplattform in Karlsruhes Partnerstadt Halle statt. Eine feste Ausstellung präsentiert mehr als 40 KünstlerInnen aus Karlsruhe und Halle mit Positionen von Malerei und Skulptur bis Installation und Videokunst. Sie wird durch Lesungen, Podiumsdiskussionen, Performances und Konzerte ergänzt und erweitert das Projekt hUND# zu einem interdisziplinären Festival. Die partnerstädtischen „Transfairs" sollen in allen Variationen und Konstellationen weiter ausgebaut werden. Die hUND in Halle wird von den KünsterInnen Svenja Hinzmann und Thomas Weber organisiert, aus KA dabei sind u.a. Lorenz Bögle (h(art), Rainer Kehres, Adrian Florea und das Circus 3000 Team. -rw