Nach „Origami - 3.000 Kraniche und mehr“ der aus Karlsruhe stammenden Sabine Albert präsentiert Tom Boller mit dem Österreicher Leo Rumerstorfer einen weiteren Künstler mit lokalem Bezug.

Abgesehen davon, dass er bereits in den von „Umbra et Imago“-Frontmann Mozart betriebenen Gothic-Clubs Kulturruine und Locco Barocco ausgestellt hat, zeichnet sich der Maler auch für zwei Cover-Artworks der Karlsruher Goth-Rocker verantwortlich: „Kein Gott und keine Liebe“ und „Machina Mundi“. Unter dem Titel „Retrait“ präsentiert er nun großformatige Acrylgemälde zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Die Vernissage am So, 6.5., 17 Uhr, krönt eine Mozart-Lesung. -pat