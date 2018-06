Im Mai feierte Rolf Zimmermann seinen 70. Geburtstag.

Die Galerie Knecht und Burster widmet dem Karlsruher Künstler eine Jubiläumsausstellung, die nicht nur Zimmermann, sondern auch Arbeiten von Wegbereitern und Wegbegleitern wie Hans Baschang, Margit Abele, Raimund Vögtle, Peter Dreher, Dieter Krieg oder Voré zeigt, alle wichtige Protagonisten der badischen und Karlsruher Kunst- und Künstlerszene.

Rolf Zimmermann ist für seine Zeichnungen und Ölgemälde bekannt, in denen er alltägliche Gegenstände wie Glühbirnen, Tüten und zerknüllte Papiere detailliert und in kühlen Farben (grau, grün, blau, blau-grün) untersucht und in ihrer Form und Vergänglichkeit darstellt. Auch sein Zyklus „Asylbewerber“ aus den 1990er Jahren hat heute eine neue Aktualität. -fd