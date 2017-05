Roomservice & Spekulativer Realismus

Sebastian Wiemer und Sebastian Dannenberg, Student und Ehemaliger der Karlsruher Kunstakademie, präsentieren hier mit „Roomservice“ ihre erste situative Zusammenschau.

Beide Künstler eint die Suche nach malerischer Exploration, ihr Ausgangspunkt ist das Tafelbild, das in einen architektonischen Kontext überführt und erweitert wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob über den Bildrand hinausgearbeitet wird oder die strukturelle Substanz eines Bildes, zum Beispiel mit einer Holzkonstruktion, in Frage gestellt wird.

Im Anschluss gibt ab 14.6. das Institut für Kunst an der PH Einblicke in seine Arbeit. Zur Eröffnung spielt die Jazz Combo der PH unter der Leitung von Marco Vincenzi. Für die Ausstellungssaison 2018 in der Orgelfabrik kann man sich bis Fr, 30.6. bewerben: Infos gibt es online. -rw