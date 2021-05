Rotkäppchens geheime Wünsche

Märchen haben ihren festen Platz in der Welt der Kunst.

Allen voran eines der bekanntesten, das Rotkäppchen. Es diente von Matisse bis Klee der Malerei als Anregung, aber auch dem Film und Theater, der Parodie und Satire. Unerschöpflich ist die Rolle des Kindes, der Großmutter, des Wolfs und des Jägers. Bei den Brüdern Grimm kennt man das Rotkäppchen als kleines Mädchen auf dem Weg zur Großmutter, in der Psychoanalyse als adoleszierende Jugendliche, bei der das Männerprinzip in Form des Wolfes und des Jägers Gestalt annimmt. Neuere Versionen beschreiben das Rotkäppchen zunehmend als emanzipiert, das keinen Jäger braucht, um den Wolf in die Schranken zu weisen.+

Die Zettzwo-KünstlerInnen fügen der Märchenfigur einen neuen Aspekt hinzu: Wovon träumt Rotkäppchen und was ist so persönlich daran, dass es niemand wissen darf? Diesem Geheimnis auf die Spur kommt die neue Ausstellung.

ab Fr, 14.5. Stefanie Pietz & Vera Holzwarth

ab Fr, 21.5: Alexander Holzmüller & Wolfgang Kopf

ab Fr, 28.5.: Karin Münch & Pavel Miguel

ab Fr, 4.6: Katja Wittemann & Andreas Ramin

