Erstmals überhaupt werden taiwanesisch-asiatischer Schmuck und Objektkunst in Deutschland gezeigt.

Ruan Weng Mong oszilliert zwischen Asien und Europa. Der in Taiwan geborene Goldschmied und Bildhauer wurde in Deutschland ausgebildet, zum Obermeister der Nürnberger Goldschmiedeinnung und dann nach Taiwan als Dozent berufen.

Dort war er mitverantwortlich dafür, dass in Taiwan nun ein lebendiger und auf international höchstem Niveau angesiedelter Austausch und Diskurs von zeitgenössischem Schmuck stattfindet. Gezeigt werden rund 100 Werke von Weng Mong aus Schmuck, Skulptur und Grafik, entstanden in über 40 Jahren. Am Do, 7.4., 19 Uhr, findet ein Künstlergespräch mit Ruan Weng Mong statt. -fd