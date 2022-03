Zwischen Asien und Europa oszilliert Ruan Weng Mong.

Der Goldschmied und Bildhauer wurde in Taiwan geboren, in Deutschland ausgebildet und zum Obermeister der Nürnberger Goldschmiedeinnung bestimmt und wiederum nach Taiwan als Dozent berufen. Dort war er mitverantwortlich für die Etablierung eines internationalen Austauschs und Diskurses über zeitgenössischen Schmuck. Die Ausstellung in Pforzheim zeigt rund 100 Werke von Weng Mong aus Schmuck, Skulptur und Grafik, entstanden in über 40 Jahren. Erstmals werden taiwanesisch-asiatischer Schmuck und Objektkunst in Deutschland gezeigt. -fd