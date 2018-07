Rundgang der HfG Karlsruhe 2018

Interdisziplinarität und akademische Offenheit sind die DNA der Hochschule für Gestaltung.

So setzt der Rundgang die studentischen Exponate der fünf Fachbereiche Medienkunst, Kommunikationsdesign, Produktdesign, Kunstwissenschaft und Medienphilosophie sowie Ausstellungsdesign und Szenografie miteinander in Bezug und verschaltet sie zudem mit Elementen, die die Geschichte der HfG reflektieren.

Seit 1992 steht die HfG gemeinsam mit dem ZKM für eine einmalige Mischung aus Lehr-, Forschungs- und Ausstellungsmaschine. Theorie trifft hier auf experimentelle Praxis, freie auf angewandte Kunst. Während der drei Tage der Sommerausstellung können Besucher, potenzielle Studenten und Interessierte durch die Lichthöfe der ehemaligen Munitionsfabrik stromern, Produkte und Projekte erkunden oder an Veranstaltungen teilnehmen. Die flexible Struktur der Hochschule wird zum alljährlichen Rundgang sichtbar gemacht: Hier können Studierende fächerübergreifend, eigenständig und unter persönlicher Betreuung durch ausgewählte Lehrende arbeiten. Werke aus Medienkunst, Szenografie, Produktdesign, Kommunikationsdesign sowie Kunstwissenschaft und Philosophie geben Einblick in die aktuellsten Formen und Themen des innovativen Lehrhauses.

Die Architektur der Jahresausstellung wird von der Fachgruppe Ausstellungsdesign und Szenografie entwickelt und lässt Besucher auch die besondere variable Struktur des Gebäudes neu entdecken. Präsentierte Arbeiten treten miteinander in einen räumlichen und inhaltlichen Dialog, der im EG und 1. EG des offenen Hallenbaus erlebt werden kann; darunter auch Projekte wie die Experiment-Partei „Postdemocratic Picture Party“, kurz PPP – ein Beispiel für die interdisziplinarische Zusammenarbeit der Studierenden: Im Laufe des Semesters veranstalten Mitglieder der PPP sogenannte „Sprechstunden“, in denen mit Gästen die Sichtbarkeit einer Postdemokratie diskutiert wird.

Vor einem Jahr noch war die Thematik als klassisches Seminar der Kunstwissenschaft behandelt worden; nun inszenieren Studierende aller Fachbereiche die Scheinpartei, entwerfen Logo und Parteimanifeste und laden Besucher ein, sich mit politischer Bildsprache auseinanderzusetzen. Die dreitägige Ausstellung wird von einem spannenden Rahmenprogramm mit viel Musik, Performances, Führungen und Filmen begleitet, das online abrufbar ist. (Foto: Evi Künstle) -hju



Programm



Donnerstag, 19.7.

18 Uhr Eröffnung | Lichthof 3

18 Uhr Begrüßung Prof. Dr. Johan F. Hartle, Kommissarischer Rektor der HfG Karlsruhe

18.10 Uhr Grußwort Prof. Christiane Riedel, Geschäftsführerin des ZKM und Vorsitzende des Hochschulrats der HfG Karlsruhe

18.20 Uhr Der Asta präsentiert…

18.30 Uhr Preisverleihung

18.40 Uhr Klak 14 Kurzlesung

18.50 Uhr Sound-Intervention

19 bis 23 Uhr Fest | Außenbereich

20.30 bis 22.30 Uhr Konzert 20::rOundabOut::18 | ZKM-Kubus

22 Uhr Blues Brothers, 35mm, DF | Blauer Salon

später Party mit Don’t DJ (Berlin), Orson (Berlin) | Parkgarage ZKM



Freitag, 20.7.

11 Uhr Kurzfilmprogramm Block I: Filmarbeiten von Valentin Döring & Kerstin Möller, Sophie Reißfelder, Heidi Herzig, Gerrit Kuge | Blauer Salon, EG

12-18 Uhr Copy_Paste – Writing in the Age of Mass Text Production | 1.OG & Raum 112

14 Uhr Öffentliche Führung | Treffpunkt Lichthof 3 vor der Plakatwand

14 Uhr Kurzfilmprogramm Block II: Filmarbeiten von Jonas Rehren, Till Gombert, Isabelle Konrad| Blauer Salon

15 Uhr Artist Talk: Don't DJ | Außenbereich

16 Uhr Talk von Johanna Ziebritzki: Freiheit finden an erzählten Orten – Ein theoretischer Leckerbissen, | 1. OG, Raum 112

17 Uhr Lesung Munitionsfabrik | Lichthof 3

17.30 Uhr Abendprogramm I: Filmarbeit von Annika Gutsche | Blauer Salon, EG

18 Uhr Vortrag von Jason King : Epilog – Von Nähten und Übergängen | 3. OG, im Flur der Szenografie

18 Uhr Hörspiel von Miki Victoria Feller, TWO IN A BOX, (Wdh. 19.40 Uhr) | 3. OG, Raum 304

19 Uhr Artist Talk: Orson | Außenbereich

19.30 Uhr Abendprogramm II: Filmarbeit von Marie Falke | Blauer Salon, EG

19.40 Uhr Hörspiel von Miki Victoria Feller, TWO IN A BOX, (Wdh. 19.40 Uhr) | 3. OG, Raum

20 Uhr Konzert: Smittness & Theo | Außenbereich

21 Uhr Abendprogramm III: Filmarbeit von Sophia Schiller | Blauer Salon, EG

später Party mit Luzi Gehrisch (Frankfurt), 76666 (Karlsruhe) | Parkgarage ZKM



Samstag, 21.7.

11 Uhr Instawalk (in Kooperation mit KTG Karlsruhe Tourismus) | Treffpunkt Lichthof 3 vor der Plakatwand

11 Uhr Kurzfilmprogramm Block I: Filmarbeiten von Jonas Rehren, Till Gombert, Isabelle Konrad | Blauer Salon, EG

12 bis 18 Uhr Copy_Paste – Writing in the Age of Mass Text Production | 1. OG & Raum 112

13 Uhr Lesung Munitionsfabrik | Lichthof 3

14 Uhr Öffentliche Führung | Treffpunkt Lichthof 3 vor der Plakatwand

14 Uhr Vortrag von Jason King: Epilog – Von Nähten und Übergängen | 3. OG, Im Flur der Szenografie

14 Uhr Kurzfilmprogramm Block II: Filmarbeiten von Valle Döring & Kerstin Möller, Sophie Reißfelder, Ilaria Atonalli, Heidi Herzig, Gerrit Kuge | Blauer Salon

15 Uhr Artist Talk: Luzi Gehrisch | Außenbereich

15 Uhr Couchgespräche | Lichthof 3

Michael Kryenbühl und Ivan Weiss (Johnston/Kingston), Professurvertretung in Kommunikationsdesign, sprechen mit den Gestaltern 2xGoldstein

Friederike Schäfer, Akademische Mitarbeiterin für Künstlerische Fotografie, spricht mit Didem Yazici, Kuratorische Assistenz im Badischen Kunstverein

Dr. Matthias Bruhn, Vertreter Fachbereich Kunstwissenschaft der HfG Karlsruhe, spricht mit Margit Rosen, Leiterin der Abteilung Wissen am ZKM

Studentin Heidi Herzig spricht mit Produktdesign-Studierenden über das Projekt HfG-Lounge

17.30 Uhr Abendprogramm I: Filmarbeit von Sophia Schiller | Blauer Salon, EG

18 Uhr Hörspiel von Miki Victoria Feller, Two In A Box, (Wdh. 19.40 Uhr) | 3. OG, Raum 304

19 Uhr Artist Talk: Shaydu, Avbvrn | Außenbereich

19.30 Uhr Abendprogramm II: Filmarbeit von Marie Falke | Blauer Salon, EG

19.40 Uhr Hörspiel von Miki Victoria Feller, TWO IN A BOX, (Wdh. 19.40 Uhr) | 3. OG, Raum

21 Uhr Abendprogramm III: Filmarbeit von Annika Gutsche | Blauer Salon, EG

21 Uhr Artist Talk & Listening Session: Sascha Brosamer | Außenbereich

21 Uhr Führung für AbendspaziergängerInnen | Treffpunkt: An der Drehtüre zur Lorenzstraße

später Party mit Shaydu (Zürich), Avbvrn (Frankfurt) | Parkgarage ZKM