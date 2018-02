Kontrastwerke bietet die Neue Kunst Galerie von Michael Oess.

Der junge Urban-Art-Künstler Van Ray zeichnete sich schon in seinen frühen Arbeiten und Tags durch eine explizite Kritik an sozialen Missständen und am zeitgenössischen Way of Life aus.

Für seine Werke benutzt er Motive aus dem Comic-, Medien- und Pop-Art-Milieu und fusioniert deren Bedeutung mit der rebellischen Sprache der Street-Art und kreiert aus Widersprüchen eine fast philosophische Tiefgründigkeit. Van Ray lebt und arbeitet in Bonn und Neuss und ist mit der Ausstellung „Rusted Reflections“ in der Galerie zu sehen. -hju