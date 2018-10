Sëping & Marianne Kiechle

Papier ist flach und instabil?

Stimmt nicht ganz. Die Künstlerin Sëping (Abb.: Dongwu) lässt mit Faltungen, Schnüren und Knoten aus Papier dreidimensionale Räume entstehen, die im Spiel mit Licht und Schatten Erlebnisräume ausloten. Die Werke von Marianne Kiechle wiederum, die durch Klarheit und Einfachheit bestechen, entstehen mit Grafitstift auf Papier.

Sie versucht Erlebtes in Chiffren zu transformieren, in denen sich das Wesen der Dinge verbirgt. Im BBK – der jüngst mit Camilla Bonath-Voelkel Verstärkung in der Geschäftsstelle erhalten hat – begegnen sich die Arbeiten. Zur Eröffnung spielt Oktavia Röhl, Harfe. -sk