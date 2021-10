Die Diskussionen vor der Bundestagswahl haben gezeigt, wie überhaupt in den vergangenen Jahren, dass die Demokratie alles andere als selbstverständlich ist.

Und damit auch die an sich so wertvolle Idee, dass jeder in der Gesellschaft mit einer gleichberechtigten Stimme mitbestimmen darf, von wem wir regiert werden. Populismus, Lobbyismus, Digitalisierung, Globalisierung, aber auch etwa die immer noch grassierende Ausklammerung migrantischer Gruppen mit Stimmrecht oder die nicht dem Querschnitt der Bevölkerung entsprechende Zusammensetzung des Bundestags haben zu Skepsis, Misstrauen oder Desinteresse an der Demokratie geführt. Andere gehen zwar pflichtbewusst wählen, damit ist es zwischen Berufsstress und Familienhektik aber auch mit der demokratischen Teilnahme getan.

Die Ausstellung „(S)Election“ reflektiert die Rahmenbedingungen und Prozesse demokratischer Wahlen in verschiedenen Ländern und überlegt, wie die Wirklichkeit näher an das Ideal rücken kann. Janusz Czech hat dafür zusammen mit Lisa Schlenker und Eneia Dragomir verschiedene künstlerische Positionen kuratiert. Eingeladen sind Katrin Bertram, Kevin Jerome Everson, Marina Gržinić & Aina Šmid, Sio Wai Hang, Axel Heil, das Institut für kritische Verschwörungstheorie, Nooshin Hakim Javadi, Julia Lein, Gerardo Nolasco Rózsás, Agnieszka Polska, Tomasz Wolski und Yongbo Zhao.

Das Magazin „Agora 42“ ist mit Textbeiträgen beteiligt. Mit der Ausstellung unterstreicht das A.K.T. seinen Anspruch, Ort für gesellschaftliche Diskurse zu sein, die aus dem Blickwinkel von Kunst und Design beleuchtet werden. Direkt gegenüber vom Kreativzentrum Emma gelegen, ist der ehemalige Treppenhausturm der Alfons-Kern-Schule seit 2017 ein wichtiger Impulsgeber in der Goldstadt und eng verknüpft mit dem Masterstudiengang Design & Future Making an der Hochschule Pforzheim. Eine digitale Ausstellung mit virtuellem Rundgang findet sich unter www.akate.de. -fd