Salam Ahmad & Roland Huß

Salam Ahmad hat Philosophie in Syrien gelehrt und ist nach Gefangenschaft in Aleppo ins schweizerische Olten geflüchtet.

Seine Malereien auf Karton und Leinwand zeugen wie seine Texte von seinen Kriegserfahrungen. Mit der Idee der Sphärenharmonie setzt sich Roland Huß auseinander. Pythagoras & Co entwickelten einst die Idee, dass Himmelskörper durch ihre Bewegung Töne erzeugen, die Menschen zwar nicht hören können, in denen jedoch die Proportionen des Universums durch harmonischen Zusammenklang Ausdruck finden. Huß macht diese Klänge in seinen neuen Aquarellen zwar nicht hör-, dafür aber sichtbar. -fd