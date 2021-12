„Schlicht und ergreifend“ nennt sich die Motivserie von Laurin Krieglstein und anderen Künstlern der Produzentengalerie 20. Juni, die sich diesmal „ganz darauf konzentrieren, die bestechende Wirkung der feinweißen Linie auf tiefschwarzem Grund zur äußersten Entfaltung zu bringen“.

Im Dezember gibt es die Darstellungen in kleinster Auflage, aber in verschiedensten Größen und Zuschnitten vom „The Shirt“-Laden im Hirschhof auf schwarze, waschbare Shirts gedruckt. Ihrem Ateliergrundsatz „Fashion follows art“ folgend, sind zu jedem Shirt auch die Originalzeichnungen und Vorstudien zu sehen. -pat