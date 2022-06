Schmuck+ Reuchlin 2022

Aus dem Wunsch, die 13 Jahre Pforzheims Kultur bereichernde Ausstellung „Lust auf Schmuck“ mit neuem Konzept weiterzuführen, wurde 2021 die „Schmuck+“ kreiert – als Forum für gestalterisch anspruchsvollen, zeitgenössischen Schmuck, Design und Objekte der Alltagskultur.

Erneut am ersten Juli-Wochenende wird nun im Alten Schlachthof wieder ein breites Spektrum gezeigt. Und weil 2022 das über Pforzheim hinaus strahlende „Reuchlinjahr“ gefeiert wird, heißt die zweite Ausgabe „Schmuck+ Reuchlin“, was sich innerhalb der Ausstellungsräume an Installationen und Events zeigt, die an den berühmtesten Sohn der Goldstadt erinnern.

Auf dem Musikprogramm stehen am Samstag Cellistin Barbara Noeldeke (11-12 Uhr), der Chor Ton Art (14-16 Uhr) sowie ein „Musikalischer Chillout“ (17 Uhr) und am Sonntag Solosaxofonist Jochen Feucht (11-12 Uhr) und Eva-Maria Heinz (14-16 Uhr), die auf dem Clavichord Musik aus der Zeit Johannes Reuchlins’ spielt. -pat