Scully & Farbe querfeldein

Immer wieder interpretiert Sean Scully die Abstraktion neu, geht weit über eine rein formale Auseinandersetzung mit Farbe, Form, Fläche und Licht hinaus.





Seine Werke hängen eng mit seinem Nachdenken über Kunst, Gesellschaft und die Natur des Menschen zusammen. Rund 130 Werke zeigt die Kunsthalle. „Farbe querfeldein“ in der Jungen Kunsthalle fragt passend dazu nach der Bedeutung der Farben: Warum ist der Hintergrund von Landschaftsbildern immer blau? Was sind kalte und warme Farben? Was verrät die Farbe Gelb?

Mit Kunstwerken aus vielen Epochen werden die Besucher eingeladen, sich auf die Wirkung der Kunst einzulassen oder die symbolischen Bedeutungen zu erfahren. Damit zu spielen und selbst auszuprobieren. Und die Kabinettausstellung über Carl Ludwig Frommel läuft auch noch. -gepa