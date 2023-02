Eine ziemlich coole Erweiterung des Portfolios war die Flecht-Handwerks-Ausstellung bei der „Weihnachtsmesse“ der Kunsthandwerker, wo sowohl Flechtkunst als auch Design zu sehr fairen Preisen angeboten wurde.

Sehr apart die Taschen oder Papierkörbe aus Zweigen! Anfang Februar ist Flechtwerkgestalterin Franziska Bernadette bei Die Anstoß zu Gast. In aufwendiger und präziser Handarbeit flicht sie außergewöhnliche, skulpturale Flechtkörper aus Rattan, diese mithilfe einer Lichtinstallation neu in Szene gesetzt werden. So entsteht ein Zusammenspiel von Schatten, Bewegung und Raum. Zur Feier des Tages gibt’s ein Konzert der Synth-Pop-Band Timbeau zur Eröffnung. -rw