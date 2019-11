In seiner Themenausstellung zeigt die Galerie Demmer Arbeiten von Shmuel Shapiro aus der Zeit von 1960 bis 1980.

Der 1924 in den USA geborene Sohn jüdischer Auswanderer war Karlsruhe, wo er von 1963 bis 1967 lebte und wirkte, und dem Südwesten sehr verbunden, er starb 1983 in Ravensburg. Seine Werke befinden sich auch in öffentlichen Sammlungen. 2010 widmete ihm die Galerie Schrade ein große Schau. -rw