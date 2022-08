Thematisch konsistent mit den Jahren zuvor wird zur Geburtstagsausstellung der Zettzwo Produzentengalerie wieder die Jahreszahl zum Leitmotiv gemacht und zieht sich durch alle Werke.

An Inspiration mangelt es durch die Vielfalt in der Bedeutung der Siebener nicht, denn das Spiel mit der Sieben zieht sich mehr als bei jeder anderen Zahl durch alle Epochen, Kulturen, Religionen, Mythen und Märchen. Sie findet sich in Song- und Filmtiteln ebenso wie in Redensarten des täglichen Sprachgebrauchs.

Zum siebten Geburtstags geben die KünstlerInnen ihrer treuen Anhängerschaft etwas zurück mit einer besonderen Aktion während der Vernissage: Je ein Werk der Kunstschaffenden im Format 30 x 30 cm wird bei der Eröffnung versteigert. -rowa