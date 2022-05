Sigmar Polke – Dualismen

„Ich bin froh, dass ich nicht nur schwarz und weiß sehe, sondern beides zugleich“, sagte Sigmar Polke in jungen Jahren.

In der Grauzone fand der Künstler aus dem Rheinland die bunte Realität. Die große Polke-Schau in der Städtischen Galerie zeigt die Dualismen, entlang derer der experimentierfreudige Künstler die Welt betrachtete und ein vielschichtiges Werk hervorbrachte. So schätzte und verarbeitete er Hoch- und Popkultur und trug z.B. zum Kunstkanal von RTL Plus bei.

Der nüchternen Betrachtung der Realität stehen psychedelisch-surreale Werke gegenüber. Detailliert konstruierte Arbeiten gibt es bei Polke genauso wie improvisatorische Versuche mit dem Fotokopierer und alchimistische Versuche mit radioaktivem Material. Sigmar Polkes Weltsicht jenseits von schwarz und weiß tut in polarisierten Zeiten wohl. -fd